أحلام لــ فجر السعيد: يا بختنا بصوتك ووجودك بينا.. دائمًا تثبتين انك عظيمة

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - وجهت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ رسالة للإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ بعد شفائها من وعكتها الصحية.

وكتبت أحلام على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “يا بختنا بصوتك ووجودك بينا ومع كل حبايبك والشكر لله اولًا ثم إرادتك ثانيًا دائمًا تثبتين انك عظيمة فجر”.

الجدير ذكره ان فجر السعيد طمأنت محبيها مؤخرا بعد تعرضها لوعكة صحية خضعت بسببها لعمليات جراحية وقالت إنها في طريقها للشفاء رغم المرحلة الصعبة التي مرت بها، خصوصا ان الامر وصل بها الى حد الغيبوبة، وذلك في مداخلة ضمن برنامج “هنا الكويت” على قناة سكوب.