ميغان ماركل تسافر في رحلة غير معلنة لدعم صديقتها سيرينا وليامز

متابعة بتجــــــــــرد: سافرت ميغان ماركل في رحلة غير معلنة رسمياً من قبل القصر الملكي، وعبرت المحيط الأطلسي لحضور المباراة النهائية لصديقتها سيرينا ويليامز على ملعب Arthur Ashe.

وبحسب وسائل إعلام أجنبية،اتخّذت دوقة ساسكس قرارها بالسفر إلى الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة، واستقلت رحلة طيران تجارية إلى نيويورك صباح يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 من دون زوجها الأمير هاري أو ابنهما آرتشي.

وخلال المباراة كانت ميغان ماركل محطّ اهتمام عدسات الكاميرا واختارت الجلوس بجانب زوج اللاعبة أليكسيس أوهانيان.

واعتمدت دوقة ساسكس إطلالة عصرية كاجوال من مجموعة J.Crew بمبلغ 132 دولارا، مؤلفة من فستان جينز مزيّن بأزرار أمامية وحزام من الوسط.

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ورغم الدعم الملكي الذي حظيت به لاعبة التنس الشهيرة، إلاّ أن سيرينا خسرت أمام الكندية بيانكا أندريسكو بفارق نقطتين.