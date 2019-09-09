معجب يروّج لألبوم صابر الرباعي فوق جبال لبنان

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر النجم التونسي صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي على انستغرام، خطوة ملفتة قام بها أحد معجبيه من أجل الترويج لألبوم مطربه المفضّل الجديد.

فقد قام أحد محبّي صابر الرباعي واسمه عمر بالتحليق بالمظلّة فوق منطقة جونية وجبل حريصا، حاملاً يافطة مطبوع عليها غلاف الألبوم الجديد.

وعلّق صابر الرباعي على الفيديو كاتباً:”ألبومي الجديد (صابر الرباعي ٢٠١٩) في أعالي جبال لبنان، شكراً عمر على محبتك”.