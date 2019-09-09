“الملِك نادال” بطل أميركا المفتوحة للمرّة الرابعة

متابعة بتجـــــــــــرد: معركة خياليّة واقعيّة إستغرقت أربع ساعات وخمسين دقيقة توّج فيها الإسباني رافاييل نادال ببطولة أميركا المفتوحة للتنس بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف بنتيجة 4-6 6-4 7-5 3-6 5-7.

فبعدما تقدم نادال في المجموعة الأولى والثانية، اعتقد الجمهور الحاضر في ملعب أرثر آش والذي قارب عدده 24000 مشجعاً أن اللقب يقترب لصالحه، الا أن مدفيديف (23 عاماً) إستيقظ من حلم المشاركة في أول نهائي له في البطولات الكبرى، ليعود بالمباراة الى نقطة البداية بعدما فاز في المجموعتين الثالثة والرابعة، ليفرض بعدها المجموعة الخامسة والاخيرة التي حسمها “المتادور” بإصرار، ليفوز بلقبه الرابع في البطولة بعد أعوام 2010 و 2013 و 2017 .

ورفع نادال (33عاماً) رصيده الى 19 لقباً في البطولات الكبرى خلف السويسري روجيه فيديرر صاحب الرقم القياسي بعشرين لقباً.