نيكول سابا وابنتها تفاجئان يوسف الخال بمناسبة عيد ميلاده

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية نيكول سابا وابنتها بعيد ميلاد زوجها النجم اللبناني يوسف الخال، من خلال مفاجأة مميزة. وقد فاجأت نيكول زوجها بقالب حلوى عندما كان يلعب برفقة ابنته، ونشرت الفنانة فيديو يظهر أجواء الاحتفال عبر حسابها الرسمي على انستغرام. وعلقت نيكول كاتبةً: هكذا فاجأناه أنا وابنتي، كل عام وأنت بخير نجمنا الوحيد، أفضل أب على الإطلاق، نحبك جداً”.

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