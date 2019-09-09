وسام بريدي يعلن عن الحمل الثاني لزوجته ريم السعيدي بطريقة استثنائية

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الإعلامي وسام بريدي عن الحمل الثاني لزوجته، عارضة الأزياء التونسية، ريم السعيدي، بطريقة استثنائية عبر صفحته الخاصة على موقع “إنستجرام”.

وقرر وسام بريدي، أن يكون الإعلان عن حمل زوجته، في يوم الاحتفال بذكرى ميلاد ابنته الأولى، الذي يصادف اليوم الأحد، حيث كتب عبر “إنستجرام”، على لسان ابنته بيلا: “بعدني صغيرة بس قد المسؤولية، بابا وماما عطيوني أحلا هدية، بعيدي وراح يصير عندي أخت اهتم فيها، واحبها وترافقني بكل حياتي”.

ونشر وسام صورة، وهو برفقة زوجته ريم السعيدي، وابنتهما، التي ظهرت مرتدية “تي شيرت”، مكتوب عليه: “سأكون أختًا كبيرة، يناير 2020″، ليتبين أن الأم ستنجب الابنة الثانية في هذا الموعد.

وقدم جمهور الثنائي التهاني والتبريكات للأسرة السعيدة، معربين عن أمنياتهم دوام المحبة لدى هذه العائلة، كما انهالت الرسائل على الطفلة بيلا، بمناسبة ذكرى ميلادها الأول.

وأنجب وسام بريدي، وريم السعيدي، طفلتهما بيلا، في الثامن من سبتمبر 2018، في إيطاليا، وكتب الإعلامي اللبناني آنذاك: “رزقت بهدية من السماء.. مرحبا ملاكي الصغير بيلا ماريا”.