متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الإعلامي وسام بريدي عن الحمل الثاني لزوجته، عارضة الأزياء التونسية، ريم السعيدي، بطريقة استثنائية عبر صفحته الخاصة على موقع “إنستجرام”.
وقرر وسام بريدي، أن يكون الإعلان عن حمل زوجته، في يوم الاحتفال بذكرى ميلاد ابنته الأولى، الذي يصادف اليوم الأحد، حيث كتب عبر “إنستجرام”، على لسان ابنته بيلا: “بعدني صغيرة بس قد المسؤولية، بابا وماما عطيوني أحلا هدية، بعيدي وراح يصير عندي أخت اهتم فيها، واحبها وترافقني بكل حياتي”.
ونشر وسام صورة، وهو برفقة زوجته ريم السعيدي، وابنتهما، التي ظهرت مرتدية “تي شيرت”، مكتوب عليه: “سأكون أختًا كبيرة، يناير 2020″، ليتبين أن الأم ستنجب الابنة الثانية في هذا الموعد.
وقدم جمهور الثنائي التهاني والتبريكات للأسرة السعيدة، معربين عن أمنياتهم دوام المحبة لدى هذه العائلة، كما انهالت الرسائل على الطفلة بيلا، بمناسبة ذكرى ميلادها الأول.
وأنجب وسام بريدي، وريم السعيدي، طفلتهما بيلا، في الثامن من سبتمبر 2018، في إيطاليا، وكتب الإعلامي اللبناني آنذاك: “رزقت بهدية من السماء.. مرحبا ملاكي الصغير بيلا ماريا”.
كانت هذه تفاصيل خبر وسام بريدي يعلن عن الحمل الثاني لزوجته ريم السعيدي بطريقة استثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.