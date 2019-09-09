وفاة روبرت أكسلرود بطل MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS

متابعة بتجــــــــــــرد: رحل عن عالمنا أمس، بطل “Mighty Morphin Power Rangers”، روبرت أكسلرود وذلك عن عمر يناهز 70 عاما.

وبحسب “TMZ”، فإن المتحدث الرسمي لـ”روبرت” أعلن خبر وفاته قائلا: “بقلب ممتلئ بالحزن الشديد، يؤسفنا أن نقول إن روبرت أكسلرود وافته المنية أمس، في لوس أنجلوس، عن عمر يناهز 70”.

لعب أكسلرود دور “لورد زيد”، في “Mighty Mophins Power Ranger: Live”، وذلك في عام 1996، وكانت مسيرته الفنية مليئة بالكثير من الأدوار، حيث جسد أكثر من 150 شخصية، كما ظهر في “Digimon”، و”Samurai Pizza Cats”، وكتب أكثر من 50 حلقة من “Pizza Cats”.

اشتهر روبرت في أوائل سبعينيات القرن الماضي كعازف غيتار، كما عمل في الغناء قبل أن يكون ممثلا مشهورا، وكانت له مكانة كبيرة في قلوب الكثيرين، حيث قال المتحدث الرسمي باسمه: “استمتع روبرت بلقاء معجبيه وإلهامهم، لن تُنسى روحه الجميلة الطيبة، ونحن مرتاحون بمعرفة أن ذكراه ستعيش في عقول وقلوب كل من ألهمهم، وقابلهم، وعرفهم”.

ولد روبرت ونشأ في مدينة نيويورك، وظهر في البداية بالإعلانات التجارية كطفل، كما عمل بالمسرح في سن المراهقة، ولعب بطولة فيديو “Stranger in Moscow”، لمايكل جاكسون عام 1995، من ألبوم “HIStory”، الذي تمت مشاهدته موقع يوتيوب أكثر من 46 مليون مرة، وكان آخر أعماله فيلم الكوميديا “Induced Effect”، الذي طرح في شهر أبريل الماضي.