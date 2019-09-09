"إت: تشابتر 2" يتصدر الإيرادات.. و"سقوط ملاك" يتراجع

احتل فيلم الرعب الجديد "إت: الفصل الثاني" (إت: تشابتر تو) صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع، محققا 91 مليون دولار.



والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير، من إخراج أندريس موشيتي.

وتراجع فيلم الإثارة والحركة "سقوط ملاك" (أنجيل هاز فولن) من المركز الأول إلى الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6 ملايين دولار.

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والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو.

أيضا تراجع الفيلم الكوميدي "أولاد طيبون" (جود بويز) من المركز الثاني إلى الثالث، مسجلا 5.4 مليون دولار، والعمل بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، من إخراج جين ستوبنيتسكي.

كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينج 2019) من المركز الثالث إلى الرابع هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 4.2 مليون دولار.

وصعد الفيلم الدرامي "الفائز" (أوفركمر) من السادس إلى الخامس، مسجلا 3.8 مليون دولار، والعمل بطولة أليكس كندريك وبريسيلا شيرر وشاري ريجبي، من إخراج أليكس كندريك.