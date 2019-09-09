دعوات بالشفاء العاجل لصانع النجوم سيمون أسمر

Sep 09, 2019
تداعى عدد من الوجوه المعروفة للتعبير عن حزنهم إثر انتشار خبر نقل المخرج اللبناني سيمون أسمر الى أحد مستشفيات بيروت، حيث يتلقى العلاج اللازم وذلك إثر تدهور حالته الصحية، حيث انهالت التعليقات المرفقة بصور “صانع النجوم” على مواقع التواصل حيث تمنى له العديد من محبيه الشفاء العاجل.
في هذا السياق، يؤكّد بشير أسمر إبن المخرج الشهير في إتصال مع جريدة “الأخبار”، خبر تواجد والده حالياً في المستشفى لتلقي العلاج، من دون أن يكشف عن الأسباب التي أدّت لتلك الخطوة. في المقابل، يلفت أسمر إلى أن وضع والده مستقرّ حالياً.
آخر اطلالات “اسمر” على الشاشة كانت خلال مشاركته الى جانب الاعلامية منى أبو حمزة والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني ضمن لجنة تحكيم برنامج “ديو المشاهير” الذي عرض على شاشة MTV منذ عام تقريباً.
“أسمر” هو مؤسس برنامج أستديو الفن وصانع النجوم الأول في لبنان، كذلك معد ومخرج مئات البرامح الفنية والترفيهية والسياسية والثقافية والمسابقات وغيرها. نال أكثر من عشرين جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم. له الفضل في نجاح مجموعة من الفنانين الذيي أطلوا كمواهب في برنامجه “استديو الفن”، وتحولوا مع الوقت إلى نجوم يتمتعون بشهرة واسعة في لبنان والعالمين العربي والغربي.
نذكر ان سيمون أسمر كان قد مرّ منذ سنوات بأزمة مالية، التي أدت إلى سجنه، ثم إطلاق سراحه.
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