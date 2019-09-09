قصي خولي: لا جديد مع نسرين طافش.. وانتظروني مع محمد رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة نسرين طافش صورة تجمعها بعدد من المشاهير، منهم الفنان السوري قصي خولي، والفنان المصري محمد رمضان، بالإضافة للفنانة السعودية داليا مبارك.

وكشفت طافش من خلال تعليقها أنّه اجتمعت بهؤلاء النجوم في إحدى السهرات، كما شوّقت جمهورها بإعلانها عن مفاجأة قريبًا، لتبدأ التكهّنات حولها فيما إذا كان هناك عمل سيجمعهم سويًا.

إلا أنّ طافش كانت قد نشرت مقطع فيديو مع قصي خولي قبل نشرها الصورة بدقائق، باركت له من خلاله على طفله الجديد وأعماله الناجحة، وخلال الفيديو أكّد خولي أنّه لا يوجد حاليًا أيّ عمل سيجمعهما.

وأثار الأمر حالة من الحيرة بين الجمهور الذي خمّن أنْ تكون المفاجأة هي عمل يجمع محمد رمضان بالفنانة نسرين طافش، وتساءل المتابعون عن ماهيّة العمل هو فيلم أم مسلسل، أم أغنية تجمع الثنائي، خاصّة أنهما دخلا عالم الغناء مؤخرًا، وكان رمضان قد شارك الفنان سعد لمجرد في أغنية "انساي" والتي حقّقت نسبة مشاهدة عالية جدًا.

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وتمنّى طرف آخر من جمهورها أنْ تكون المفاجأة عبارة عن عمل درامي بعيدًا عن الغناء، خاصّة أنّ طافش نجحت مؤخرًا في شخصية فريدة التي قدّمتها في فيلم نادي الرجال السري إلى جانب الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة غادة عادل.

المفارقة أنّ خولي نشر فيديو يجمعه بالفنان المصري محمد رمضان من ذات السهرة مُعلنًا عن مفاجأت ستجمعهما، مُعلقًا: "انتظرونا قريبًا" وموجهًا تحية للفنان المصري.

وزاد إعلان خولي من حالة الجدل حول المفاجأة، وكذلك عن سبب إعلانه أنّه لا جديد سيجمعه بنسرين طافش تزامنًا مع إعلان الأخيرة عن مفاجأة ستجمعها برمضان.