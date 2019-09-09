الدكتورة خلود متهمة بمخالفة مهنة الطبّ.. ومعرّضة للحبس 3 سنوات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صعّد المحامي الكويتي بشّار النصّار الإجراءات ضدّ الفاشينيستا الدكتورة خلود، حيث لاحقها بتهمتين جديدتين وهي مخالفتها قانون تنظيم مهنة الطبّ في عملها، واستصدارها رخصة مستوصف خاصّ فاقد للشروط.

وأوضح المحامي الكويتي من خلال مقطع فيديو نشره عبر "إنستغرام"، أنه تقدّم بشكوتين جديدتين ضدّ الدكتورة خلود؛ الأولى أرسلها لوكيل وزارة الصّحّة وطلب فيها تحريك الشكوى التأديبية ضدّها لمخالفة قانون تنظيم مهنة الطبّ.

وأكّد أنّ الشكوى الثانية أرسلها إلى مديرة إدارة التراخيص وطلب فيها وقف استصدار رخصة المستوصف الخاصّ بالدكتورة خلود، لأنّها فقدت الشروط لذلك الترخيص، منوّهًا إلى أنّ عقوبة ممارسة مهنة الطبّ بدون ترخيص، تصل إلى الحبس 3 أعوام.

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وشدّد المحامي الكويتي بشّار النصّار على أنّه لن يثنيه أيّ شيء في إحقاق الحقّ، وسيستمرّ في شكواه.

يُذكر أنّ الفاشينيستا الدكتورة خلود، سبق وأنْ نفت أيّ صلة لها بحبوب التخسيس التي روّجت لها والتسبّب بوفاة إحدى الفتيات، مؤكّدة أنّها لم تُستدعَ على خلفيّة الوفاة لأيّ جهة تحقيق، وأنّها ستتّخذ كلّ الإجراءات القانونيّة تجاه كلّ من حاول التشهير بها.