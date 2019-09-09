مادونا تمنعُ الهواتف والأجهزة الذكيّة في حفلها.. وهذا عقاب المُخالف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسعى المُغنيّة الأمريكيّة مادونا، لجعل حفلها الجديد خاليًا من الهواتف والكاميرات، حيث تعاونت أيقونة البوب مع فريق كامل من متعهّدي الحفلات لتنفيذ ذلك.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" أنّ مادونا تحاول جعل ذلك الحفل الذي ستقدّم فيه أغاني ألبومها الجديد "مدام إكس"، حفلًا مميزًا وأفضل عروضها الغنائية على الإطلاق، فقامت بالاستعانة بفريق كامل لمنع دخول الكاميرات والهواتف المحمولة حتى يصبح تركيز محبّيها مع غنائها وعدم إبقاء أنفسهم منشغلين بالتقاط الصّور والفيديوهات.

وأرسل الفريق المختصّ رسالة إلى حاملي تذاكر الحفل بالآتي: "لن يُسمح باستخدام الهواتف المحمولة، السّاعات الذكيّة، الملحقات الذكية، الكاميرات أو أجهزة التسجيل في قاعة العرض". وأضاف الفريق المختص أنّه سوف يُستخدم أجهزة فحص ضوئية ولن يستطع الحضور الحصول على هواتفهم غير بعد انتهاء الحفل.

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وتعاقدت مادونا مع شركة "Yondr" لتوفير حقائب قابلة للطيّ لحفظ الهواتف المحمولة والاحتفاظ بها في أماكن مخصّصة، ليحصل عليها جمهورها بعد خروجهم من الحفل. وأكّدت الرسالة الصادرة عن الفريق متعهّد الحفلة أنّ أيّ شخص سيتمّ الإمساك به يحمل هاتف محمول أو أي من الأجهزة الممنوعة سيتمّ طرده من الحفل على الفور.

واثارت هذه الفكرة بعد نشرها تعليقات المتابعين على موقع "تويتر" بين مؤيّد ومعارض، حيث قال بعضهم إنّها تبالغ في فعل ذلك، وآخرون أيّدوا الفكرة وقالوا إنّها تريد أنْ يستمتع الناس بعرضها الفنيّ دون النظر والتحديق لشاشات الهواتف.

وتنطلق جولة مادونا لألبومها الغنائيّ "مدام إكس" في نيويورك في وقت لاحق لهذا الشهر، وستصل بجولتها للملكة المتحدة في شهر يناير لعام 2020.