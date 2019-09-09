هجومٌ وصراخٌ على جنيفر لوبيز في "تورنتو السينمائي".. والتجاهل سيّد الموقف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت النجمة العالمية جينيفر لوبيز للهجوم من المدافعين عن حقوق الحيوان، أثناء تواجدها على السجادة الحمراء في مهرجان تورنتو السينمائي.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنّ النجمة البالغة من العمر50 عامًا أثناء تواجدها على السجادة الحمراء بمهرجان تورنتو لحضور العرض الأوّل لفيلمها Hustlers بجانب خطيبها أليكس رودريجز تعرضت لهجوم من قِبل النشطاء عن حقوق الحيوان لرفضها التخلي عن ارتداء الفراء وجلود الحيوانات، ومن المعروف عن لوبيز حبها الشديد لارتداء الفراء.

ووفقًا لتقارير TMZ، فإنّ المتظاهرين رفعوا لافتات يطالبونها بالتوقف عن ذلك، وعندما تجاهلتهم لوبيز ارتفع صراخهم وهم يتهمونها بكرهها للحيوانات وأنّها عارٌ عليها فعل ذلك، واستمرّت لوبيز في تجاهلهم على الرّغم من سماعها صوتهم بوضوح.

Advertisements

وعلى الرّغم من أنّ لوبيز لم تكن ترتدى الفراء في ذلك اليوم وظهرت بفستان أصفر من مجموعة مينسون دي كوتور مصنوع من التل والحرير ومجوهرات ماسية وحقيبة صغيرة بقيمة 100 دولار، لكن استمرّ المتظاهرون في الصراخ مطالبينها بالتوقّف عن ارتداء الفراء، كما وألقوا منشورات على السجادة التقطتها مساعدتها بسرعة.

جدير بالذكر أنّ لوبيز ظهرت طوال مسيرتها الفنية بالعديد من الأزياء المصنوعة من الفراء وجلود الحيوانات ومنظمات حقوق الحيوان تحتج بشدّة على تعذيب الحيوانات وأخذ جلودها بطرق وحشية لاستخدامها في صناعة الملابس.

ومن المتوقّع أنْ تستمرّ حملة الهجوم على لوبيز لأنّها ستظهر مرتدية الفراء في أكثر من مشهد خلال فيلمها الجديد.