مشاجرة بين «حكيم» وموظف المهن الموسيقية في أحد فنادق القاهرة

القاهرة - لايف ستايل
شهدت أروقة أحد فنادق القاهرة، اشتباكًا حادًا بين المطرب الشعبي حكيم، ومندوب نقابة الموسيقيين في الفندق "إبراهيم"، بسبب تكذيب النقابة لرواية تعرض حكيم لحادث سير مساء أمس.
وأكد إبراهيم مندوب النقابة في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الفنان «حكيم» كان لديه حفل في الفندق الذي فوضته المهن الموسيقية ليكون مندوبها فيه وفور رؤية «حكيم» له انهال عليه وعلي النقابة بالسباب والشتائم قائلا: " انتوا نقابة .... وكلكم عواطليه وانا اللى بأكلكم من فلوسي وغنايا"ّ.
بعدها استدعى المندوب رئيس لجنة العمل منصور الهندي إلى الفندق ليتحدث مع «حكيم» ويعيد إليه كرامته، ولكن حكيم تشاجر أيضًا مع رئيس لجنة العمل وسب النقابة مرة أخرى .
وكانت حالة من التخبط قد شهدتها أروقة المهن الموسيقية أمس، وذلك عقب نشرها لتكذيب خبر تعرض الفنان الشعبي حكيم، لحادث سير الأمر الذي جعل حكيم يصور فيديو علي حسابه بموقع الصور الشهير «انستجرام» من المستشفى، ويؤكد تعرضه لحادث سير بسيط.
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