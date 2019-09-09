القاهرة - لايف ستايل
أحيا المطرب محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما داخل نادي وادي محرم بك بحضور أكثر من 50 ألفا من الشباب ممن حرصوا على التواجد منذ الرابعة عصرا لحجز الصفوف الأمامية لخشبة المسرح.
افتتح حماقي الحفل بأغنية "نفسي أبقى جنبه" ثم قدم مجموعة من الأغانى المحبوبة لجمهوره، إضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد.
وقال حماقي لجمهوره: «وحشتوني.. أنا بعشق إسكندرية وجمهورها.. وسعيد بالتواجد معكم».
تلقى «حماقي» خلال الحفل العديد من الهدايا لكنه حرص على التعليق على لافتة له من أحد المعجبين الذي لقبه بـ«الكينج» حيث قال له: «أشكرك بس ما فيش غير كينج واحد فقط هو محمد منير.. اسمح لي أقدمها له».
يذكر أن الفنان محمد حماقى أحيا مجموعة من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية في الساحل الشمالى، والسعودية، والشرقية، وغيرهم
قد يهمك ايضاً:
محمد حماقي في مرمى نيران الانتقادات بسبب موقفٍ "
حماقي يعود إلى جمهوره المصري في الساحل الشمالي
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حماقي يشعل حفلا في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.