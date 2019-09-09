محمد حماقي يشعل حفلا في الإسكندرية

أحيا المطرب محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما داخل نادي وادي محرم بك بحضور أكثر من 50 ألفا من الشباب ممن حرصوا على التواجد منذ الرابعة عصرا لحجز الصفوف الأمامية لخشبة المسرح.

افتتح حماقي الحفل بأغنية "نفسي أبقى جنبه" ثم قدم مجموعة من الأغانى المحبوبة لجمهوره، إضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد.



وقال حماقي لجمهوره: «وحشتوني.. أنا بعشق إسكندرية وجمهورها.. وسعيد بالتواجد معكم».

تلقى «حماقي» خلال الحفل العديد من الهدايا لكنه حرص على التعليق على لافتة له من أحد المعجبين الذي لقبه بـ«الكينج» حيث قال له: «أشكرك بس ما فيش غير كينج واحد فقط هو محمد منير.. اسمح لي أقدمها له».

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يذكر أن الفنان محمد حماقى أحيا مجموعة من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية في الساحل الشمالى، والسعودية، والشرقية، وغيرهم

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