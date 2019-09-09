هند صبري تطير إلى تورنتو لحضور عرض "نورا تحلم"

تألقت النجمة هند صبري في حفل ختام مهرجان فينسيا السينمأئي الدولي برداء أسود اللون لتخطف هند الاضواء كما خطفتها طوال أيام المهرجان باطلالات مميزة.

وكانت هند قد شاركت ضمن لجنة تحكيم افلام العمل الاول في المهرجان والتي منحتها جائزتها للفيلم السوداني ستموت في العشرين.

وفازت صبري بجائزة مؤسسة الصحفيات الايطاليات وتسلمتها في حفل كبير.

على صعيد أخر تسافر النجمة هند صبري اليوم الاحد ٨ أغسطس من ينة فينسيا الإيطالية الى مدينة تورنتو الكندية لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها التونسي نورا تحلم والذي سيتم عرضه يوم الاثنين ٩ من سبتمبر الجاري .

الفيلم يشارك في الإختيار الرسمي لقسم إستكشاف في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا.

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ويشارك هند في حضور العرض العالمي الأول للفيلم كل من مخرجته هند بن جمعة ومنتجيه عماد مرزوق واكلكتيك وفرانسوا دارتمار والفنان لطفي العبدلي.

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