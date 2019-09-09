زينة تكشف عن موعد طرح فيلمها "الفلوس" في السينما ومثلها الأعلى

كشفت الفنانة المصرية زينة، عن اقتحامها مجال الغناء في فيلمها الجديد "الفلوس"، مشيرة إلى أن هناك أغنية وحيدة في العمل للنجم تامر حسني، ستشاركه الغناء فيها.وقالت زينة في تصريحات صحفية إن فيلم "الفلوس" لم يشهد أي خلاف حول الإسم كما ردد البعض، خاصة أنه تم تغييره أكثر من مرة حتى تم الاستقرار على هذا الاسم، مشيرة إلى أن العمل من المنتظر طرحه في دور السينما تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وعن طفولتها، قالت الفنانة الشابة إنها كانت شقيّة جدًا، حيث قامت بتصوير فيلم "أرض الخوف" مع النجم الراحل أحمد زكي دون علم أسرتها وكان عمرها في ذلك الوقت 17 عامًا.

وتابعت: "اكتشفت هذا الأمر خالتي التي كانت في السعودية عندما شاهدت الفيلم، وفوجئت بأني ضمن فريق العمل، فاتصلت بماما وأفشت السر، ولم تصدق والدتي ذلك وعندما تأكدت من الأمر، نلت منها ضربًا مبرحًا، وفي الوقت ذاته ضحك أبي كثيرًا".

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وأردفت: "أبي سمح لي بالتمثيل لكن بشرط قراءة العمل قبل قبوله فوافقت، وخلال تلك الفترة عرض علي فيلم مذكرات مراهقة، فرفض والدي الدور وأغلق أمامي باب الفن، حتى بدأت فيلم حالة حب مع تامر حسني ثم توالت الأعمال".

وأدلت زينة برأيها في زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم رغم أنه كان متزوجًا ولديه ولدان، قائلة: "أنغام حرة في تصرفاتها، وليس من حق أي إنسان أن يتدخل في حياة الفنان الشخصية، لديها حرية التصرف في خصوصياتها، وعلى الناس احترام ذلك".

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وعن توأميها اللذين تم إثبات نسبهما للفنان أحمد عز، قالت: "الأول مجنون بشخصية اللاعب محمد صلاح والآخر مجنون بالنجم تامر حسني".

واعترفت زينة بكرهها لجميع أنواع اللحوم، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى تناول اللحوم أثناء فترة حملها فقط، بعدما شدد الطبيب على ضرورة ذلك، لوجود نقص بروتيني خلالها.

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