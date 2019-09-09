فيلم هندي شيشاني مشترك يعرض للمرة الأولى في مهرجان سينمائي روسي

عرض فيلم المغامرات السينمائي الهندي الشيشاني "أحسن الأصدقاء" في مهرجان "كينوشوك" السينمائي الدولي الذي يقام في مدينة أنابا بجنوب روسيا.

وقال مخرج الفيلم ومدير عام شركة "شيشان فيلم" الشيشانية، بسلان ترمبايف، إن تصوير فيلم الأطفال المشترك مع الهند يعد تجربة الأولى من هذا النوع بالنسبة إليه وللسينما الشيشانية والروسية بشكل عام.



وأضاف أن أحداث الفيلم تدور في الهند وروسيا، ويروي الفيلم قصة صداقة وعلاقات إنسانية حقيقية بين 3 أطفال ينتمون إلى قوميات وديانات مختلفة.

وتم تصوير "أحسن الأصدقاء" بدعم وزارة الثقافة الروسية وشركة "منتجعات القوقاز".

جدير بالذكر أن مهرجان "كينوشوك" السينمائي الدولي أقيم في الفترة ما بين 1 و8 سبتمبر/أيلول الجاري في مدينة أنابا على شاطئ البحر الأسود، ويتضمن المهرجان برامج الأفلام السينمائية والوثائقية والتلفزيونية فضلا عن مسابقة أفلام الأطفال.

وشارك في المهرجان فنانون من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة.

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وتولى المخرج وكاتب السيناريو الروسي المعروف، يوسف رازيكوف، رئاسة لجنة التحكيم التي تمنح الفيلم الفائز في المهرجان جائزة "الكرمة الذهبية".

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