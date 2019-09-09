نيكول سابا تُفاجِئ زوجها بقالب حلوى







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفنانة اللبنانية نيكول سابا زوجها الممثل اللبناني يوسف الخال بقالب حلوى احتفاءً بعيد ميلاده عندما كان يلعب مع ابنتهما.

ونشرت فيديو من أجواء الاحتفال عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" حيث علقت كاتبةً: هكذا فاجأناه أنا وابنتي، كل عام وأنت بخير نجمنا الوحيد، أفضل أب على الإطلاق، نحبك جداً".



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