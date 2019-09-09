شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصوله على تقييمات مرتفعة.. اعرف أكثر عن فيلم التشويق والإثارة Knives Out والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم Knives Out عن التريلر الرسمي للعمل الذى من المقرر له أن يطرح في 27 نوفمبر من العام الجارى في دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول حول العالم.

وحصل الفيلم على تقييمات أولية جيدة بعد عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي، حيث أشاد أغلب نقاد المهرجان من جيث جودة التمثيل والحوار والكوميديا في العمل.

العمل من تأليف وإخراج ريان جونسون، وبطولة كاثرين لانجفورد، أنا دي أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدي باترسون، مايكل شانون، جيمي لي كورتيس، طوني كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون.

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ويدور فيلم Knives Out بعد ما تم العثور على روائي الجريمة المشهور هارلان ثرومبي ميتاً في مزرعته بعد عيد ميلاده الخامس والثمانين، تم تجنيد المحقق الفضولي بينوا بلان في ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.