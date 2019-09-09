هبة مجدى تتعرض للخيانة الزوجية فى "نصيبى وقسمتك 3"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الفنانة هبة مجدى عرض حكايتها فى مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" على قناة on e، الأسبوع المقبل، والذى تجسد فيه شخصية سيدة متزوجة من هانى عادل الذى يخونها مع عبير صبرى وتتعرض علاقتهم لتوتر شديد بعد ذلك بسبب علاقاته النسائية.
ويشارك فى بطولة حكاية "براد شاى" تونى ماهر ومى فخرى اضافة إلى ظهور خاص للفنانة عبير صبرى، ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.
وانتهى صناع المسلسل من تصوير أو 3 حكايات الأولى "براد شاى" المقرر عرضها يوم السبت المقبل، والثانية "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد وإخراج مصطفى فكرى، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج مصطفى فكرى، ويتم تصوير الرابعة حالياً بعنوان "نص حياة" بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وإخراج محمد جمعة.
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