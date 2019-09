شكرا لقرائتكم خبر عن ميلو فينتيميليا يجسد قصة حياة إيفل نايفيل في المسلسل الجديد Evel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة USA Network عن لعب الممثل الأمريكي ميلو فينتيميليا نجم مسلسل "Is Is Us" الدور الرئيسى فى مسلسلها التلفزيوني الجديد Evel.

ووقعت شركة Ventimiglia دور البطولة في إنتاج وإخراج سلسلة USA Network ، والتي تستند إلى السيرة الذاتية لـ ايفل نايفيل أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

Advertisements

يدور المسلسل الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2020، حول سرد أصعب لحظات في حياة ايفل نايفيل أثناء تحضيره لأكبر إنجاز له، حيث يتحدى الموت فى أشهر قفزاته من فوق نهر الأفعى الأسطورية عام 1974.

ويوصف المسلسل بأنه يصور تعقيدات حياة ايفل نايفيل الذى يعيش حلم أمريكي كبير ويحاول تنفيذه والوصول له، كما يكشف المسلسل التربية الأسرية التي تعرض لها نايفيل، وطرق استعداده لإداء أصعب قفزات حياته.

سيقوم Etan Frankel بكتابة سيناريو المسلسل، بجانب عمله كـ منتج تنفيذى، العمل من إنتاج Universal Content Productions ، بالتعاون مع th 20 Century Fox، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter ".