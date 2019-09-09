شكرا لقرائتكم خبر عن ندا موسى تنضم إلى أسرة "شبر مية" مع أحمد السعدنى ونجلاء بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة ندا موسى إلى أسرة مسلسل "شبر مية" بطولة أحمد السعدنى ونجلاء بدر وإخراج طارق رفعت، حيث بدأت تصوير مشاهدها فى العمل منذ أيام وتتجسد فيه أحد الأدوار الرئيسية.



ندا موسى

مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.

وغابت ندا موسى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى بسبب ارتباطها بعرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع النجم محمد هنيدى والتى يشارك فى بطولتها بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت ومها أبو عوف ومحمد محمود وسامية الطرابلسى حيث انطلق عرضها فى شهر يناير الماضى.

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ندا موسى