بعد تعاونه مع 3 شركات.. رامي صبري لـ"الخليج 365": "تعودت أعمل شغلي كما يجب أن يكون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب المطرب رامي صبري، عن تقديره لجميع شركات الإنتاج التي تعامل معها سواء "مزيكا" أو "روتانا" وأخيرًا شركة "نجوم ريكوردز" المنتجة لألبومه الجديد "فارق معاك".

وقال رامي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كلهم شركات كبيرة في السوق ومحترمة، وشرف لأي فنان حتى لو بقى نجم أو سوبر ستار، إنه يشتغل مع أي شركة محترمة فيهم، لإن الفنان من غير شركة إنتاج هيكون لوحده".

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وتابع: "تعودت إني أعمل شغلي كما يجب أن يكون، لإن الشغل اللي بعمله بيتنسب ليا، فلازم أكون شديد الحرص عليه، لإني لو فنان شاطر هيصفقولي، ولو مش فنان شاطر هتركن ويجيبوا أي حد تاني مكاني، عشان كدة بركز جدًا في كل أغنية بقدمها للجمهور، لأنها هي دي اللي بتخليني عايش، وليست الشركة.. فالشركة بتيجي فترة وبتمشي، ولكن الأغاني هي اللي بتخليني فاضل وموجود والناس تحبني والعلاقة بيني وبين جمهوري".

وعن الفرق بين الـ 3 شركات الموسيقية التي تعاون معها فقال: "كل شركة ليها الجانب الحلو واللي مش حلو، فمزيكا.. كان عندها قناة خاصة بيها ومتشافة كويس من الجمهور، أما روتانا فملحقتش اشتغل معاهم وقدمت أغنيتين فقط، وحققتا نجاحًا كبيرًا مع الناس، أما نجوم ريكوردز فعندها تسويق كويس جدًا، مش بس لرامي صبري، ولكن لأي فنان بتتعامل معاه، وده بشكل عام".

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد "فارق معاك"، 12 أغنية: "بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنساني، وقولت اللي عندي، هو في كدة، بقابل ناس، أنا بعترفلك، وصعبان عليا، وعجبي، وحكاية حبنا، وبتهتمي، وفارق معاك".