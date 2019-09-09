زوجة مخرج وعملت دوبليرة لسعاد حسني.. حكايات إنعام سالوسة في عيدها الثمانين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تحتفل اليوم الاثنين الفنانة إنعام سالوسة بعيد ميلادها الثمانين، الفنانة القديرة ولدت في مثل هذا اليوم الموافق يوم 9 سبتمبر 1939 في محافظة دمياط.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي معلومات عن الفنانة الكبيرة..

1- التحقت بكلية الآداب جامعة عين شمس.

2- في الجامعة شاركت في العديد من الأعمال الفنية على مسرح الجامعة.

3- التحقت بعد التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

4- من أشهر أعمالها في الدراما التلفزيونية، مسلسلات (ليالي الحلمية، اللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي).

5- لفتت الأنظار لها بقوة من خلال مسلسل "ذئاب الجبل"، في دور "نعمة" زوجة علوان أبو البكري "عبدالله غيث"، واشتهرت بجملة "يا مرك يا نعمة".

6- شاركت في عدد كبير من الأفلام السينمائية من أهمها (موعد على العشاء، النوم في العسل، همام في أمستردام، عسل أسود).

7- كان لها حضور كبير في السينما من خلال مشاهدها في "الإرهاب والكباب" مع الزعيم عادل إمام.

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8- متزوجة من المخرج الكبير سمير العصفوري، والذي اتجه للتمثيل في الفترة الأخيرة.

9- انجبا ابنة وحيدة هي المخرجة تغريد العصفوري، وتعاونا معًا في سيت كوم "تامر وشوقية" الذي أخرجت تغريد بعض أجزائه.

10- من الفنانات التي ترفض الظهور الإعلامي بكافة أشكاله تلفزيونيًا أو صحفيًا.

11- قالت في تصريحات صحفية سابقة لموقع "تحيا مصر"، إنها عملت دوبلير لسعاد حسني في فيلم "نادية"، بسبب الشبه في قوامهما في هذه الفترة، وأن علاقتها بسعاد حسني، ظلت قوية حتى وفاتها.

12- في برنامج "هنا العاصمة"، قال المخرج خالد دياب، إن الفنانة الكبيرة، شاركت في مشهد واحد من فيلم "طلق صناعي"، مشيرًا إلى أنها حاضرة الذهن وكأنها في سن العشرين، ووصفها بالفنانة الموهوبة والعبقرية.

13- في برنامج "مصر الجديدة"، قالت الفنانة سلوى خطاب، للإعلامي معتز الدمرداش، إن سالوسة وضعت في الدراما بالخطأ لأنها في الأساس كوميديانة.

14- دخلت سالوسة في مشادة مع الصحفيين أثناء عزاء الفنان محمد وفيق بسبب التصوير، وقالت: "عيب يا جماعة عيب".

أنعام سالوسة في عزاء محمد وفيق