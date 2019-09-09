ماجد المصري لـ"الخليج 365": "دور الصعيدي" أهم أسباب قبولي بطولة "بحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان ماجد المصري، عن أهم العوامل التي جذبته لبطولة مسلسله الدرامي الجديد "بحر" الذي تعرض حلقاته حاليًا على قناة "الحياة".

وقال المصري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جذبني لخوض هذه التجربة بقوة، إني هقدم تجربة درامية تتحدث عن أهل الصعيد، ودي حاجة مشرفة جدًا بالنسبة لي، ولم أجسد دور صعيدي في الأعمال التي قدمتها من قبل، وشخصيتي في مسلسل زلزال كانت رجل فلاح وليست شخصية صعيدية".

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وأضاف أن الأمانة هي المحور الأساسي الذي تدور حوله أحداث المسلسل: "دي حاجة مهمة جدًا، ولازم ناخد بالنا منها جدًا في حياتنا، لأنها حاجة ذو قيمة كبرى".

ويعرض مسلسل "بحر" على قناة الحياة في 7 مساء وتعاد للمرة الأولى في الحادية عشر والنصف مساء، والثانية في الحادية عشرة صباحًا.

والمسلسل تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.​