تراند اليوم : شريف منير: لهذه الأسباب فتحت نعش فؤاد المهندس...

كشف الفنان شريف منير طبيعة علاقته بالفنان الراحل فؤاد المهندس .

وقال "منير" في لقاء مع برنامج "مساء DMC " الذي يقدمه الإعلامي رامي

رضوان: "كنت مرتبطا جدًا بالأستاذ فؤاد المهندس وأعتبره صوت الضمير الموجود

بداخلي الذي يمنعني من ارتكاب أي خطأ".

وأضاف: "كنت على تواصل دائم مع فؤاد المهندس قبل رحيله ، ولما علمت بوفاته

ذهبت إلى المقبرة مسرعًا وهناك رأيت سيارة تركبها الفنانة شويكار فسرت

وراءها حتى وصلت للمقبرة و حرصت على دفن الجثمان و (فكيت عليه) بنفسي وقمت بتقبيل رأس الجثمان".