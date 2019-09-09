فن ومشاهير

تراند اليوم : شريف منير: لهذه الأسباب فتحت نعش فؤاد المهندس...

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كشف الفنان شريف منير طبيعة علاقته بالفنان الراحل فؤاد المهندس .

وقال "منير" في لقاء مع برنامج "مساء DMC " الذي يقدمه الإعلامي رامي
رضوان: "كنت مرتبطا جدًا بالأستاذ فؤاد المهندس وأعتبره صوت الضمير الموجود
بداخلي الذي يمنعني من ارتكاب أي خطأ".

وأضاف: "كنت على تواصل دائم مع فؤاد المهندس قبل رحيله ، ولما علمت بوفاته
ذهبت إلى المقبرة مسرعًا وهناك رأيت سيارة تركبها الفنانة شويكار فسرت
وراءها حتى وصلت للمقبرة  و حرصت على دفن الجثمان و (فكيت عليه) بنفسي وقمت بتقبيل رأس الجثمان".

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