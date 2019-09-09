نجمة ستار أكاديمي هايدي موسى تقدم حفلها الأول بدار الأوبرا المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 10:40 صباحاً - في خطوة لم تحدث من قبل مع نجمات برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، تقرر منح الفرصة للمطربة هايدى موسى لتقديم حفل غنائى كبير داخل دار الاوبرا المصرية يوم 2 اكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم هايدي عددا كبيرا من المفاجآت خاصة وأنها تواجه جمهور الأوبرا للمرة الأولى وهو ما يحتاج إطلالة وبرنامج أغاني مختلف تماما عن حفلاتها الشبابية.

وأصدرت هايدي موسى ألبوما واحدا بمسيرتها الغنائية العام الماضي بعنوان "حنية الدنيا" وتم طرحه بطريقة مبتكرة للغاية، بعدما قامت بتصوير 12 كليبا تضم كل أغاني الألبوم، وقررت طرحهم جميعا عبر موقع اليوتيوب بعدما تم تصويرهم بطريقة جديدة مختلفة عن الطريقة التقليدية حيث كان يتم وضع صورة لبوستر الألبوم مع صوت المطرب فقط.

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ألبوم هايدي موسى احتل صدارة الأعلى تداولا عبر موقع تويتر في مصر، ودشن معجبوها هاشتاق بعنوان "انزل كبير" ظنا منهم أن هذا هو اسم الألبوم، ولكن الشركة المنتجة أكدت أن الألبوم له اسم آخر تم الكشف عنه قبل لحظات من صدوره وهو "حنية الدنيا".

هايدي تعاونت في البومها الاول مع عدد من الشعراء منهم أسامة محرز، هشام صادق، أحمد الجندي، سلمى رشيد، ايمن عز، عمرو المصري ومن الملحنين تتعاون هايدي مع كل من مدين، سامر ابو طالب، محمد خلف، محمد شحاته، مودي جمال، علاء الراوي، شريف اسماعيل ومن الموزعين طارق توكل، احمد عبد السلام، احمد الموجي، حازم السعيد، وأمجد معتز، وتم إعداد ماستر الألبوم في استديو هات أمريكا.

كما طرحت هايدي مؤخرا أغنية "أنا اتعودت" كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة وحققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وصلت إلى 2 مليون.

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