شاهد: زوجة كاظم الساهر الأولى تشعل السوشيال ميديا بعد تداول مقطع فيديو لها

أشعلت السيدة عروبة الزوجة الأولى لكاظم الساهر الأجواء بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لها في ظهور نادر، كشف عن ملامحها الآن بعد عدة سنوات من طلاقها من القيصر.
وتظهر زوجة كاظم الساهر السابقة في مقطع الفيديو برفقة ابنها عمر في حفل زفافه الذي أقيم منذ أيام، حيث تم رصدها خلال أداء أحد المدعوين قصيدة رائعة بمناسبة عرس ابنها الأصغر على عروسه المغربية.
واهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بزوجة كاظم الساهر الأولى بعد أن أشارت وسائل إعلاميّة عن إمكانية منع التصوير في حفل الزفاف تحاشياً لإلتقاط صورٍ لزوجة الساهر الأولى الّتي تبتعد عن الأضواء، ولذلك تم تداول مقطع الفيديو بكثافة لأنها تظهر فيه بشكل واضح وتبدو جميلة للغاية رغم أنها دخلت في العقد السادس من عمرها.
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