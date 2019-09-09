بالفيديو: عقيل الرئيسي يوجه نصيحة للمتزوجات ليعشن حياة سعيدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان عقيل الرئيسي، نشره خلال الساعات الماضية عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير “سناب شات”، وقدم خلاله نصيحة للمتزوجات لينعموا بحياة سعيدة.
وقال “عقيل”: “نصيحة من أخوكم عقيل لكل المتزوجات لتعشن في سعادة يجب أن تجرب كل المتزوجات ألا تطلب من زوجها أي طلب، وستتفاجأ بأنه يلبي كل رغباتها لأنه يعلم جيدا أنها لم تطلب أي شيء منذ فترة، وبالتالي عندما يرى أي شيء مناسب لها سيشتريه فورًا دون الرجوع إليها”.
يذكر أن مسلسل “كلام أصفر”، هو آخر عمل درامي شارك فيه عقيل الرئيسي بجانب زوجته فرح الهادي، وبمشاركة هيا عبد السلام، وإبراهيم الحربي، وفؤاد علي، وعبير أحمد، وهيا الشعيبي، وفهد باسم، وصمود الكندري، ولولوة الملا، ومن تأليف مريم نصير، وإخراج هيا عبد السلام.
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