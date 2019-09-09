كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - تحدثُ في حياتنا الكثير من الصدف التي قد تجمعنا بشريك العمر، ونبدأ بفضل تلك الصدفة قصةً جديدةً وفصل جديد في كتاب الحياة.
هناك بعض القصص التي تثير فضولنا لنعرف كيف التقى أصحابها ببعضهما، خاصة إن كانوا نجوم في عالم الفن، وقد نتسائل أيضا كيف وقعا في حبِ؟ وعما إذا كانت هناك قصةٌ تشبه قصص أميرات ديزني تقبعُ وراء تعارفهما أمّا أنّها كانت مجرد قصةً عادية تكللت بالزواج؟
شاهدي كيف عانى بعض المشاهير في حبهم للوصولِ إلى زوجاتهم..
كانت هذه تفاصيل خبر معتصم ووائل جسار وعاصي الحلاني.. شاهدوا كيف تعرّف النجوم على شريكات حياتهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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