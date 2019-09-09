معتصم ووائل جسار وعاصي الحلاني.. شاهدوا كيف تعرّف النجوم على شريكات حياتهم؟

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - تحدثُ في حياتنا الكثير من الصدف التي قد تجمعنا بشريك العمر، ونبدأ بفضل تلك الصدفة قصةً جديدةً وفصل جديد في كتاب الحياة.

هناك بعض القصص التي تثير فضولنا لنعرف كيف التقى أصحابها ببعضهما، خاصة إن كانوا نجوم في عالم الفن، وقد نتسائل أيضا كيف وقعا في حبِ؟ وعما إذا كانت هناك قصةٌ تشبه قصص أميرات ديزني تقبعُ وراء تعارفهما أمّا أنّها كانت مجرد قصةً عادية تكللت بالزواج؟

شاهدي كيف عانى بعض المشاهير في حبهم للوصولِ إلى زوجاتهم..