شاهدوا.. براد بيت يكشف سبب انفصاله عن أنجلينا جولي

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - كشف النجم العالمي براد بيت سبب انفصاله عن النجمة أنجلينا جولي، اذ انه صرّح لإحدى الوسائل الإعلامية انه تخطى مشكلة إدمان الكحول التي كان يعاني منها والتي تعدّ سبب رئيسي بانفصاله عن جولي، وذلك بعد علاقة دامت 11 سنة.
واضاف براد بيت أنه خضع لعدد من الجلسات التي من شأنها ان تساعده التخلّص من ادمانه، ودامت الجلسات مدة سنة ونصف.
الجدير ذكره ان بيت توجّه مؤخرا إلى إيطاليا للمشاركة في مهرجان البندقية للأفلام بدورته الـ76، وإلتقطت له هناك عدسات المصورين لحظة وصوله وركوبه قارب أجرة برفقة سيدة شقراء وثلاثة أشخاص آخرين.
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