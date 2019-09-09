رامي إمام يكشف حقيقة وجود عمل فني يجمع الزعيم مع تامر حسني

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - في تصريحات تليفزيونية للمخرج المصري ” رامي إمام ” نجل الفنان المصري ” عادل إمام ” لبرنامج ” ET بالعربي ” تحدث حول الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول وجود عمل فني سوف يجمع بين الزعيم عادل إمام وبين الفنان تامر حسني .
ليحسم رامي إمام الجدل وينفيه تماما ويؤكد أن كل ما انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي من أنباء عن عمل سينمائي جديد بين والده وتامر حسني لا أساس لها من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات .
وكشف رامي إمام أن الفنان عادل إمام منشغل حاليا في تصوير مسلسل ” فلانتينو ” والذي يركز في تصويره حتي يستطيع الانتهاء منه واللحاق بالموسم الرمضاني 2020 .. وإنه لم يتعاقد على أي عمل فني آخر سواء بالسينما أو الدراما .
ومسلسل ” فلانتينو ” يشارك في بطولته كلا من : دلال عبد العزيز وسامح حسين وطارق الإبياري ومحمد كيلاني وهدى المفتي ووفاء صادق وسليمان عيد وبدرية طلبة .. ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام .
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