كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - توفيت الفنانة الأميركیة ​كايلي راي ھاريس​ عن عمر ناھز 30 عاماً، بحادث سیارة في ​نیو مكسیكو​، متأثرة بجروحھا الخطیرة.

وكانت هاريس في طريقھا لتقديم فقرة غنائیة ضمن فعالیات مھرجان موسیقي في “تاوس”، وبحسب تقارير الشرطة فإنّ الخمر كان عاملاً رئیسیاً بوفاتھا.

واللافت أن هاريس تحدّثت نشرت قبل ساعات من وفاتها، عن وفاة والدها وبعض أفراد عائلتھا في نفس المكان، الذي قضت فیه، قائلة: “أحب ھذا المھرجان، ولأولئك منكم الذين لا يعرفون، فإن أجدادي يعیشون ھنا ولا يزال عمي يعیش ھنا، ولكن جمیع أقاربي ماتوا ھنا ومنھم والدي”. وكانت هاريس في طريقھا لتقديم فقرة غنائیة ضمن فعالیات مھرجان موسیقي في “تاوس”، وبحسب تقارير الشرطة فإنّ الخمر كان عاملاً رئیسیاً بوفاتھا.واللافت أن هاريس تحدّثت نشرت قبل ساعات من وفاتها، عن وفاة والدها وبعض أفراد عائلتھا في نفس المكان، الذي قضت فیه، قائلة: “أحب ھذا المھرجان، ولأولئك منكم الذين لا يعرفون، فإن أجدادي يعیشون ھنا ولا يزال عمي يعیش ھنا، ولكن جمیع أقاربي ماتوا ھنا ومنھم والدي”. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. فنانة عالمية تلقى حتفها في المكان نفسه الذي توفي فيه والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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