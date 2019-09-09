موقع عالمي يشيد بمصر ويكشف أسرارها المثيرة

متابعة بتجــــــــــرد: نشر موقع عالمي المتخصص في شؤون السفر والرحلات تقريرا عن مصر، ولماذا هي تعد رائعة، بل مثيرة للاهتمام وجاذبة للسائحين.

وكشف موقع “ذا ترافيل” أن هناك 10 أسباب تجعل مصر بلدا سياحيا رائعا ومميزا عن غيره.

الأهرامات

وتقع بمحافظة الجيزة، وأبرزها الأهرامات الثلاثة المتجاورة، وتعد من الأهرامات الرائعة حول العالم، والتي تعد من عجائب الدنيا السبع فكيف استطاع القدماء المصريون أن يبنوها بهذه الدقة والإبداع مما جعلها إلى الأن سر من أسرار البشرية يبحث كل العلماء من شتى أنحاء الأرض عن إجابة له.

التسوق

تعرف غالبية الأسواق في مصر بوجود كل ما يحتاجه الإنسان من سلع ومنتجات مختلفة، ولكن ما يجعلها مميزة هو طريقة عرضها المختلفة عن أي مكان أخر في العالم ويرجع الفضل في ذلك إلى أصحاب المحال التجارية الذين ذوقا رفيعا ليس له مثيل.

الوطنية

يفتخر أبناء البلد بكونهم مصريين ويظهر ذلك في العلم المصري الموجود بكل مكان في البلاد، ودائما ما يعرض عليك المصريين المساعدة دون سابق معرفة.

التقويم

قد يبدو الأمر غريبا ولكن المصريون القدماء هم أول من عرفوا التقويم بشكله الحالي المتعارف عليه، حيث استخدم المصريون القدماء تقويما شمسيا احتوى على 365 يوما ودونوا ذلك على البرديات وجدران المعابد الفرعونية.

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مدينة شرم الشيخ

تنافس هذه المدينة المصرية التي تقع على شواطئ البحر الأحمر، المدن السياحية العالمية، فهي أصبحت وجهة للعطلات والاجازات الراقية، وأصبحت مدينة سياحية يزورها السياح خصيصا، والمميز بها أن الموجود بها يشعر بالأمان عن غيرها من الأماكن السياحية.

أفريقيا مختلفة

تغير مصر الفكرة النمطية عن قارة أفريقيا، فهي نظيفة مقارنة بغيرها، وبها وجهات سياحية مختلفة من مختلف الحضارات والعصور، ويمكن تلخيصها بكلمة واحدة أنها فريدة.

ركوب الجمال

التنزه على الجمال في الصحراء على الكثبان الرملية، يعد أمرا مذهلا، وتجربة لن تعوض خصوصا تحت سفح الأهرامات.

الشعب

لن تجد صعوبة في التعامل معهم حتى لو كانت هذه هي زيارتك الأولى للبلد، كما يشتهرون بالكرم وخفة الدم، فالمصريين مبهجين ويجدون سعادة في الترحيب بالغرباء، وشخصياتهم مرحة جدا.

الشواطئ

إذا أردت الاستمتاع بعطلة سعيدة حقا فيفضل أن تكون على أحد الشواطئ المصرية، ويوجد بها شواطئ أجمل من الموجودة بإسبانيا والمكسيك، ولكن الوضع في مصر أفضل، حيث يوجد بها شواطئ الرمال البيضاء، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار مقارنة بالبلاد الأخرى.