نانسي عجرم تسيطر على السهرات ونادين نسيب نجيم “تولّع الجو” على أغنيتها

متابعة بتجــــــــــرد: تسيطر أغنية “بدنا نولع الجو” لمحبوبة الملايين نانسي عجرم على السهرات الشبابية والإحتفالات منذ طرحها في الأسواق.

ومؤخرًا، شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو لها من إحدى المناسبات الخاصة، تظهر فيه وهي ترقص على الأغنية التي أصبحت نشيدًا للمناسبات السعيدة.

وحقق الفيديو أكثر من مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على نشره عبر حساب نادين على موقع “إنستجرام”، حيث بدت فيه بكامل عفويتها مع الطاقة الإيجابية التي سيطرت على أجواء السهرة.

أغنية “بدنا نولع الجو” التي طرحتها نانسي عجرم منذ سنة، تخطت الـ50 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

ولا تزال الأغنية تتصدّر منذ إطلاقها المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وطلبًا من قبل الجمهور.