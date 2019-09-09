إنعام سالوسة.. كثير من الفن قليل من الحظ

لا يُنصف الحظ أصحاب المواهب الحقيقة في أحيان كثيرة، بل يتخلى عنهم ولا يسمح لهم بالسطوع والتوهج، ولا خلاف على أن الفنانة القديرة إنعام سالوسة التي تحل ذكرى ميلادها 9 سبتمبر، تعرف هذا الإحساس وتدرك معنى أن يدير الحظ ظهره لمبدع حقيقي مخلص لجمهوره وشديد الوفاء لموهبته.



قدمت الفنانة القديرة عبر مسيرتها الفنية الطويلة نحو 300 عمل فني بين المسرح والسينما والتلفزيون ورغم ذلك ظل أجرها بسيطا وشهرتها محدودة ولا يليقان بحجم حضورها وموهبتها.



ولدت إنعام سالوسة يوم 9 سبتمبر عام 1939 بمدينة دمياط الواقعة شمال الدلتا، وأحبت التمثيل والموسيقى منذ صغر سنها، ولذا تعلمت العزف على آلة "الأكورديون" في المرحلة الثانوية، وعندما التحقت بكلية الآداب جامعة عين شمس أدركت أن بداخلها موهبة التمثيل؛ لذا وقفت على مسرح الجامعة وشاركت في تقديم عدد كبير من العروض.





بعد المرحلة الجامعية قررت أن تصقل موهبتها بالدراسة؛ ولذا التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وفي عام 1964 جاءتها فرصة ذهبية؛ إذ رشحها المخرج نور الدمرداش للمشاركة في بطولة مسلسل "لا تطفئ الشمس" الذي ضم عددا كبيرا من النجوم الكبار أمثال كرم مطاوع وصلاح السعدني وزوزو ماضي.

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حقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه وتوالت أعمال إنعام سالوسة في التلفزيون، ومنها: "حكاية الأيام، وبنات ثانوي، وجحا المصري، وهو وهي"، وفي 1976 قدمت تجربتها الأولى على شاشة السينما من خلال فيلم "الكروان له شفايف". ويضم أرشيفها السينمائي أفلاما مهمة؛ منها: "عسل أسود" أمام نجم الكوميديا أحمد حلمي، و"الإرهاب والكباب" و"النوم في العسل" بطولة الزعيم عادل إمام، و"طائر الليل الحزين"، و"موعد على العشاء"، و"همام في أمستردام" مع محمد هنيدي.





نجحت إنعام سالوسة بقدرتها التمثيلية الكبيرة في تدعيم روابط الود بينها وبين الجمهور العربي؛ فهي تملك الحس الكوميدي وتجيد تقديم الأدوار التراجيدية؛ الأمر الذي سمح لها بتقديم أدوار متنوعة وثرية.

عملت الفنانة القديرة فترة من حياتها مدرسة لتعليم الإلقاء، وكانت الراحلة سعاد حسني واحدة من طلابها؛ إذ علمتها الإلقاء أثناء مشاركتها في فيلم "حسن ونعيمة" ثم جمعهما فيلم "التلميذة والأستاذ" إنتاج عام 1968.

لم تأخذ الشهرة والأضواء إنعام سالوسة بعيدا عن حلمها في تكوين بيت وعائلة؛ فتزوجت من المخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري وأثمر الزواج بنتين هما "تغريد ومنة".