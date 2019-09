وسام بريدي يُعلن حمل زوجته ريم السعيدي بطريقة لافتة.. ويُحدّد موعد ولادتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختار الإعلامي وسام بريدي الإعلان عن حمل زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي للمرة الثانية بطريقة لافتة حظيت باستحسان الجمهور، بعدما نشر تعليقًا طريفًا تزامن مع عيد ميلاد طفلته الأولى بيلا.

وأعلن وسام عبر صفحته إنستغرام على لسان ابنته بيلا قائلةً:" بعدني صغيرة بس قد المسؤولية بابا وماما عطيوني أحلا هدية بعيدي ورح يصير عندي اخت إهتم فيها وحبها وترافقني بكل حياتي".

وأرفق الإعلامي اللبناني هذا الخبر السار بصورة جمعته بزوجته ريم السعيدي وطفلته، والضحكة ترتسم على ملامح وجوههم، كما ارتدت طفلته تيشيرت مكتوبًا عليه باللغة الإنجليزية im going to be big sister، بمعنى سأكون أختًا كبيرة.

واتّضح أن ريم سوف تُنجب طفلتها الثانية في شهر يناير عام 2020، بحسب ما كُتب على "تيشيريت" ابنتها الصغيرة.

وانهالت التهاني والتبريكات على البريدي والسعيدي من قبل متابعيهما، خاصةً وأن المناسبة تحمل إعلان الحمل الثاني، وعيد ميلاد بيلا، مؤكّدين أن طريقتهما شيّقة، متمنين التوفيق لهما.

كما اعتبر الجمهور أن الثنائي يحرصان على الظهور دائمًا في جو مميز من السعادة مع ابنتهما، وهذا ما يتبيّن عند تصفُّح صورهم على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فلا تخلو صورة لهم من دون ابتسامتهم الدائمة، وكذلك الأجواء الإيجابية التي تغمرهما كعائلة.

يُذكر أن وسام بريدي وريم السعيدي أنجبا مولودتهما الأولى، في الثامن من سبتمبر 2018، في إحدى المستشفيات بإيطاليا، وكتب الأب وقتها:" رزقت بهدية من السماء.. مرحبًا ملاكي الصغير "بيلا ماريا".