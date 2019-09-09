كارمن بصيص تخطف الأنظار في دور "ثريا" بمسلسل "عروس بيروت"

لفتت الفنانة اللبنانية كارمن بصيص الأنظار إليها في دور "ثريا" الذي تقدمه حاليًا بمسلسل "عروس بيروت"، ليس من خلال أدائها فقط، بل من خلال ملامحها البسيطة والقريبة إلى المشاهد، حيث أشاد الجمهور باختيار بصيص لهذا الدور، للشبه الذي يجمعها بنجمات تركيا خاصة أن العمل مقتبس عن "عروس إسطنبول"، فيما أبدى الجمهور إعجابه بملامحها البسيطة والتي من الواضح أنها لم تخضع لحقن البوتوكس والفيلر المبالغ فيها فبدت ناعمة وتشبه شخصية ثريا الفتاة البسيطة اليتيمة التي تجسدها.

وتوقع الجمهور للفنانة الشابة مستقبلاً باهرًا في الدراما، في حال استطاعت أن تحافظ على تواضعها وجمالها الطبيعي دون أي تدخلات، مُستذكرين العديد من النجمات اللاتي خضعن لعمليات تجميل غيّرت من أشكالهن، وفشلن في الوسط الفني.

ويحظى المسلسل بتفاعل واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقاته الأولى، تحت آراء متباينة ما بين المنتقد له لاتهامه باستنساخ مشاهده من نسخته التركية "عروس إسطنبول"، والمشيد به وبقصته في أولى الحلقات، حتى وإن كان مقلّدًا.

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تدور أحداث المسلسل، حول علاقة حب تجمع بين "فارس"، الابن البكر لعائلة ظاهر، الذي يلعب دوره ظافر العابدين، و"ثريا" (كارمن بصيص) المطربة التي تولت خالتها رعايتها إثر وفاة والديها.

ومسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، وليا مباردي، علاء الزغبي، سامي أبو حمدان وجينيفر عازار.

يُشار إلى أن بصيص شاركت سابقًا في الدراما المصرية عبر "ليالي أوجيني" بجانب الفنان التونسي ظافر العابدين أيضًا، بدور زوجته التي يضطر للارتباط بها بعد وفاة شقيقه، والذي كانت متزوجة منه وأنجبت منه فتاة، ويقع العابدين في حب أمينة خليل بالرغم من زواجه من بصيص، واستطاعت الفنانة اللبنانية تقديم دور مميز في العمل.

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