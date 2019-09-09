ابن فؤاد المهندس يبكي على الهواء في ذكراه ويكشف سرًا عن عادل إمام

القاهرة - لايف ستايل
حل محمد ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس ضيفاً على برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" على قناة cbc للحديث عن الفنان الراحل في ذكرى ميلاده وكذلك وفاته في شهر سبتمبر/أيلول، وبكى ابن فؤاد المهندس عند عرض صوره في البرنامج وعندما حكى عن علاقته به وذكرياته معه، وقال إنه كان ابنه وصديقه في نفس الوقت، وحضر معه عدد كبير من كواليس أعماله الفنية وكان يناديه في المنزل بـ"الأستاذ"، وقال إن العمل كان كل حياة والده، وحكي عدة طقوس لوالده الراحل في المنزل وطريقة تربيته له ولأشقائه.
وحلت أصغر حفيداته "حفيدة" ضيفة في البرنامج أيضاُ وقالت إنها تعاملت معه في صغرها في عدة مواقف ولكنها أكثر ما تتذكره هو يوم وفاته لأنها لم تكن تعرف أهميته وجماهيريته بالنسبة للناس، وتحدث ابن فؤاد المهندس عن كواليس علاقة والده بزوجته السابقة الفنانة شويكار وقال إنهما كان يكملان بعضهما وكونا دويتو ناجح في السينما والمسرح بسبب احترافيتهما.
وكشف ابن فؤاد المهندس عن سر جديد حول علاقة والده بالفنان عادل إمام، وقال إن فؤاد المهندس كان سبباً في اكتشاف عادل إمام عندما أصر على تقديمه في مسرحية "انا وهو وهي" مع عبد المنعم مدبولي رغم رفض الجميع لمشاركته، إلا انه رأى في عادل إمام مشروع نجم وممثل ناجح بجانب الفنان الرحال الضيف أحمد الذي قدمه بالمسرحية أيضاً.
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