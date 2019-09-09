شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد فهمى يوثق عشقه للكلاب بـ"تاتو" كلب على كتفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف النجم أحمد فهمى جيداً أنه محب لتربية الكلاب ومنزله يمتلئ بهم ودائماً ما ينشر صوره معهم على السوشيال ميديا، ولم يكتف فهمى بذلك فقط وإنما رسم "تاتوه" صورة كلب على كتفه لتوثيق حبه الشديد لهم.



احمد فهمى وتاتو الكلب

وعاد فهمى مؤخراً من بلغاريا بعد انتهاء تصوير مشاهده هنا ضمن أحداث فيلم "العارف" مع أحمد عز وإخراج أحمد علاء الديب، ويعمل على انهاء الترتيبات النهائية لحفل زفافه من الفنانة هنا الزاهد المقرر اقامته فى الأيام القليلة المقبلة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور العديد من نجوم الفن.

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وقدم فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان الماضى، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.



احمد فهمى على البحر



احمد فهمى