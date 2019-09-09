خاص- مسرحية جديدة لجورج خبّاز في هذا التاريخ.. ماذا قال لـ “الخليج 365”؟

ككل عام، يلتقي الكاتب والممثل المسرحي جورج خباز جمهوره على خشبة مسرح الشاتو تريانون، مع مسرحية جديدة ذات طابع كوميدي ترفيهي، تتضمّن رسائل شتّى ومتنوّعة، وتحاكي قضايا اجتماعية وسياسية وحياتية عديدة عاشها ولازال يعيشها الشعب اللبناني حتى اليوم، بأسلوب كوميدي ساخر ومحنّك.

بعد العروض الناجحة لمسرحياته السابقة والتي كان آخرها مسرحية “الا اذا تغيّر شي”، ها هو خبّاز يستعدّ لتقديم مسرحيّة جديدة قريبًا، اذ نشر على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة له يظهر فيها على المسرح واعدا جمهوره بعمل جديد.

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موقع “الخليج 365” تواصل مع المسرحي جورج خباز للوقوف اكثر عند تفاصيل هذا العمل، حيث اشار الى انه انتهى من كتابة مسرحيته الجديدة لكن هناك بعض التفاصيل التي لم يتم تحديدها بشكل نهائي بعد، لذا لا يمكنه الافصاح عن الكثير من الامور.

خباز لفت في حديثه الى انه لم يحدد بعد الاسم النهائي الذي ستحمله المسرحية، لكنه وعد الجمهور بعمل ممتع ومميز، ومسرحية من نوع الكوميديا الاجتماعية الفنية، تعرض قضايا تهم المجتمع بشكل عام بأسلوب مميّز وقريب من الجمهور، مشيرا الى انه من المقرر ان يبدأ عرضها مع بداية شهر تشرين الثاني ٢٠١٩، على مسرح الشاتو تريانون كالمعتاد.

خبّاز اكد ان عناصر المسرحية الجديدة هم الاشخاص الذين اعتاد الجمهور ان يراهم معه في كافة مسرحياته، مع عنصرين جديدين لم يفصح عن اسميهما، لافتًا الى انه يستعد للمباشرة بالتمارين الاسبوع المقبل، على ان يكشف عبر “الخليج 365” المزيد من التفاصيل حول المسرحية في وقت لاحق.