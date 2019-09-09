فيديو| مها أبو عوف تعلق على تجاهل تكريم اسم شقيقها: "متشكرين أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبرت الفنانة مها أبو عوف، عن حزنها بعد تجاهل تكريم اسم شقيقها الراحل عزت أبو عوف، في المهرجانات الفنية الأخيرة.

وقالت أبو عوف، في لقائها في برنامج "The Insider بالعربي": "إحنا متضررين"، مشيرة على أن عدم ذكر اسم شقيقها في أي مهرجان من المهرجانات المنتظر إقامتها خلال الفترة المقبلة، هو "صدمة لها ولأسرتها".

وتابعت مها: "متشكرين أوي إن انتوا عرفتوا تقدروا عزت أبو عوف، لكن هي دي الحياة".

وتوفى الفنان عزت أبو عوف، يوم الاثنين أول يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 سنة.