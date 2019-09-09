بالصور| دومينك حوراني بإطلالة كاجوال في أحدث صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني صورًا في حسابها بموقع "انستجرام"، من آخر جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت دومينيك في الصور بإطلالة كاجوال من أحد الكافيهات في بيروت، وعلقت: "سعيدة بالماضي والحاضر والمستقبل وبفضل عيش الحياة الحقيقية مش بس أحلام اليقظة".
وطرحت دومينيك مؤخرًا كليب بعنوان "يا عريس"، وشاركها في غنائه الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفى، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.
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