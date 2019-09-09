"بسبب الحصان".. ياسمين جمال توجه رسالة إلى باسم سمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهّت الفنانة ياسمين جمال الشكر لزميلها باسم سمرة، الذي ساعدها في التخلي عن الخوف من ركوب الخيل.

ونشرت ياسمين صورة، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، ظهرت فيها وهي تمتطي الخيل، وعلقت: "أول مرة في حياتي أركب حصان، وطبعًا الفضل يرجع لصاحبي وعشرة العمر باسم سمرة، اللي كسر حاجز الخوف جوايا من الأحصنة، وعلى فكرة الفرس دي اسمها مشمشة، شكرًا باسم، شكرًا مشمشة".

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين جمال مسلسل "الحصان الأسود" بطولة الفنان أحمد السقا، شيري عادل، محمد فراج، أحمد بدير، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد خالدي موسى.