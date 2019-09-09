ديانا حداد تتمنى الشفاء العاجل لـ"سيمون أسمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت المطربة اللبنانية ديانا حداد، المخرج سيمون أسمر بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى، وتمنت له الشفاء العاجل.

وكتبت ديانا عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "دعواتنا بالشفاء للمخرج اللي خرج معظم فنانين الساحة الفنية من برنامج استوديو الفن واللي كان له الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى عليهم الأستاذ المبدع سيمون أسمر وأنا أولهم، الله يشفيه ويطول بعمره ويحفظه لأهله واولاده ومحبينه".

ويطلق على سيمون أسمر لقب "صناع النجوم" في لبنان، فهو صاحب فكرة "استوديو الفن"، الذي تخرج منه معظم نجوم لبنان، أبرزهم ماجدة الرومي، عاصي الحلاني، وائل كفوري، نوال الزغبي.