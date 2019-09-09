محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
دعمت المطربة اللبنانية ديانا حداد، المخرج سيمون أسمر بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى، وتمنت له الشفاء العاجل.
وكتبت ديانا عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "دعواتنا بالشفاء للمخرج اللي خرج معظم فنانين الساحة الفنية من برنامج استوديو الفن واللي كان له الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى عليهم الأستاذ المبدع سيمون أسمر وأنا أولهم، الله يشفيه ويطول بعمره ويحفظه لأهله واولاده ومحبينه".
ويطلق على سيمون أسمر لقب "صناع النجوم" في لبنان، فهو صاحب فكرة "استوديو الفن"، الذي تخرج منه معظم نجوم لبنان، أبرزهم ماجدة الرومي، عاصي الحلاني، وائل كفوري، نوال الزغبي.
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد تتمنى الشفاء العاجل لـ"سيمون أسمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.