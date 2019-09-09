كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عرض "أبو جبل" على "CBC" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عرضت قناة "CBC" عبر شاشتها مؤخرًا مسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان.
ويذاع المسلسل الذي خاض به مصطفى شعبان، السباق الرمضاني الأخير من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساءً.
جوائز المسابقة الثانية في المهرجان القومي للمسرح
ومؤخرًا أعلن الفنان مصطفى شعبان جوائز المسابقة الثانية في المهرجان القومي للمسرح، وسلم كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان، جوائز المسابقة على المسرح الكبير خلال الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح.
شارك الفنان مصطفى شعبان، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة له أثناء تأديته فريضة الحج في أحد السنوات السابقة.
وظهر مصطفي شعبان في الصورة وهو يرتدي العباءة وممسكا سبحته وجالسا من داخل غرفة الفندق المطلة علي الحرم المكي التي كان يسكن فيها اثناء اداء فريضة الحج.
وعلق مصطفى شعبان علي الصورة قائلا: "ذكريات الحج اللهم يسر لهم وأجرهم على مشقتهم ، كل سنه وانتو بخير وكل المسلمين بصحه وسلام وأمان . عيدكم سعيد ان شاء الله ، اللهم احفظ بلادى".
مصطفى شعبان ينعي وفاة فاروق الفيشاوى
نشر الفنان مصطفى شعبان صور للفنان فاروق الفيشاوى من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق الفنان مصطفى شعبان على الصورة " قائلا " إنا لله و إنا اليه راجعون ،، اشهد انك كنت رجلا و خير صديق و أخ و كنت مخلصا لعملك و أصدقائك و كنت محبا للحياة و صانعا للبهجه لكل من التقى بك حتى و لو لحظه ، ببالغ الحزن و الأسى أنعى نفسى و كل اسرتك و كل أصدقائك و من احبك ،،اللهم اغفر له و تقبله و ادخل على قبره السرور بقدر ما ادخل على عبيدك من سرور و بهجة.. هاتوحشنا يا فاروق".