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شكرا لقرائتكم خبر عن فى مصر فقط .. فيلم Angel has Fallen يحقق 3 ملايين و602 ألف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Angel has Fallen إيرادات وصلت إلى 3 مليون و 602 ألف منذ طرحه يوم 21 أغسطس في دور العرض المصرية، الفيلم من فئة الأكشن والإثارة.
يشارك فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم جيرارد بتلر، ومورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.
وتدور أحداث الفيلم لتأتي تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.
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