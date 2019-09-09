شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تتعاون مع الشاعر ملاك عادل فى ألبومها الجديد بأغنية للهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهيت النجمة اللبنانية إليسا​ من تسجيل أغنية جديدة من ألبومها الجديد، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، ومن المقرر أن يتم طرحها في الألبوم برأس السنة.

وقال مؤلف الأغنية ملاك عادل لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع النجمة إليسا، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال إليسا الغنائية التى قدمتها من قبل لأنها تحمل طابع حالة حب باللهجة المصرية.

Advertisements

يذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفلا غنائيا ضخما على مسرح أوليمبيا هول "Olympia hall" فى باريس بفرنسا وذلك يوم الجمعة 1 نوفمبر المقبل، وسط عدد كبير من محبيها ومعجبيها.