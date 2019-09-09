شاهد.. سلوى المطيري تطلب من متابعيها 148 الف دولار لسداد ديونها!

كتب امير فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2019 05:48 صباحاً - ناشدت الكويتية سلوى المطيري متابعيها ان يساعدوها في سداد ديونها والتي تبلغ 45 الف دينار كويتي اي ما يعادل حوالي 148 الف دولار امريكي.



وقالت سلوى المطيري في فيديو انها تعيش على راتب تقاعدي وتتقاضى مبالغ رمزية من الاعلانات وهو ما لا يكفيها.

وتابعت سلوى المطيري قائلة “اوجه رسالة لمتابعيني ما تعرفولكم واحد او واحدة يسكر ديني بصراحة علي 45 الف دينار كويتي وابغي اسكره”.

واضافت “انتم عارفين بتاريخ 10 سبتمبر عيد ميلادي ان شاء الله فاذا لقيت مين يسكر ديوني ستكون اجمل هدية عيد ميلاد وصلت لي”.